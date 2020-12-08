Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para cezası ve suç duyurusu



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantinayı ihlal eden ve temaslı oldukları kişiler hakkında yanlış bilgi veren 30 kişiye 3 bin 150´şer lira para cezası kesilerek haklarında, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Kasım6 Aralık tarihleri arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde testleri pozitif çıktığı ya da temaslı oldukları için karantina sürecinde evinde olmaları gerekirken dışarıya çıktığı tespit edilen 27 kişiye 3 bin 150´şer TL para cezası kesilerek, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirildikleri belirtildi.

'VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNABİLİRLER'

Açıklamada, temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye de 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği, ayrıca toplam 30 kişi hakkında da Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Valiliğin açıklamasında ayrıca, "Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden temaslı veya Covid-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabilirler. Koronavirüslü olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-12-08 18:33:56



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