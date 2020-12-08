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Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha

DHA

Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde, GSM şirketlerine ait baz istasyonlarına girip akü ve kabloları çaldığı belirlenen 1 şüpheli daha yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanıp, Denizli'ye getirilen şüpheli tutuklandı. Tutuklu sayısı 2'ye yükselirken baz istasyonlarından çeşitli tarihlerde yapılan 14 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çameli ilçesinin Cuamalanı Mahallesi'ndeki iki ayrı GSM şirketine ait baz istasyonlarından akü ve kablo hırsızlığına karışan şüpheli Hasan G.'nin evine geçen 4 Aralık'ta evine operasyon düzenledi. Operasyonda annesi Hasan G.'nin nerede olduğunu bilmediğini, 3 gündür eve gelmediğini söyledi. Ancak durumdan şüphelenen JASAT ekipleri, evi didik didik arayıp, Hasan G.'yi saklandığı yatağın altında yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Hasan G., tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştiren JASAT, 47 ayrı hırsızlık suç kaydı bulunan diğer şüheli Adnan A.'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğunu belirledi. Adnan A. da dün Fethiye'de yakalanıp, Denizli'ye getirildi. Bugün adliyeye sevk edilen Adnan A. da tutuklandı. Böylelikle hırsızlık olayının 2 şüphelisi de tutuklanırken GSM şirketlerine ait Denizli, Antalya, Burdur ve Muğla'daki baz istasyonlarından çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 14 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-12-08 19:37:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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