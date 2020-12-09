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Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı Denizlispor yeni sezon formaları taraftarların beğenisine sunuldu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya; “Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız”

İHA

Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı Denizlispor yeni sezon formaları taraftarların beğenisine sunuldu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya; “Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız”

Yukatel Denizlispor'un lisanslı ürün satışlarını gerçekleştiren Denizlispor Store, tadilat işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Denizlispor mağazasının yenilenen tasarımı ve geniş ürün yelpazesi ile yeniden hizmete açılan Denizlispor Store'da lisanslı formaların yanı sıra özel tasarım eşofmanlar, tişört, atkı, bere, bardak, çakmak ve ajanda gibi ürünler taraftarlar ile buluşacağı açıklandı. Denizlispor Kulübü, açılışa özel etiket fiyatları üzerinden yüzde 25 indirim yaparak, yeni sezon maç formalarını ise 125 TL'den taraftarlarının beğenisine sundu.

“Taraftarlarımız takımımızın tüm ürünlerine rahatlıkla ulaşabilecekler”
Mağazayı ziyaret eden taraftarlar, resmi ürün tedarikçisi olan Kappa tarafından Denizlispor'a özel olarak üretilen formalara yoğun ilgi gösterdi. Denizlispor Store mağazası ile ilgili bilgiler veren Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Yenilenen mağazamız ve yeni ürünlerimiz ile taraftarlarımızın mutlu olacağı bir projeyi tamamladık. Önümüzdeki günlerde ürün çeşitliliğimiz genişleyecek ve taraftarlarımız takımımızın tüm ürünlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Denizli Atatürk Stadyumu yanındaki mağazamıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

“Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız”
Yakında internet üzerinden satış yapmaya başlayacaklarını ifade eden Cinkaya, "Özellikle yurtdışındaki ve şehir dışındaki taraftarlarımızın talep ettiği online mağazamız yakında hizmet vermeye başlayacak. Kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğimiz online mağaza sayesinde tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız" diye konuştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlayacak olan Denizlispor Store, 09.30 ile 18.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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