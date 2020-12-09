Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki

DHA

Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'in deplasmanda çıktığı Paris Saint-Germain maçında yaşanan ırkçılık skandalına ilişkin, "Bütün insanlar eşittir" derken, Hadi Sacko da yaşananların üzüntü verici olduğunu belirtti.
Denizlispor'un Malili sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili şunları kaydetti:
"Neredeyse 2021'e geldik. Ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz. Anlam veremediğimiz olaylar. Başakşehir takımının verdiği reaksiyon, Demba Ba'nın ve diğer futbolcuların verdiği tepki ve akabinde Paris Saint-Germain'in arka çıkıp destek vermesi gerçekten iyi bir cevap. Yıllardan beri bu konuda mücadele veriyoruz. Uzun yıllardan beri böyle şeyler var dünyada. Ve bunun mücadelesini verirken de böyle bir reaksiyon göstermeleri ve birbirlerine sahip çıkması inanılmaz hoş bir görüntüydü. Umarım bu cevap bir şeyleri değiştirmeye başlar. Çünkü bunların olmaması gerekiyor. Tabii ki de bizler için çok üzücü bir olaydı. Başakşehir ve PSG futbolcularının verdikleri reaksiyon ve birlikteliği görmek muazzam bir şeydi. Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz."
RODALLEGA: BÜTÜN İNSANLAR EŞİTTİR
Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain karşılaşan İstanbul Başakşehir'in yardımcı antrenönü Pierre Webo'ya yönelik maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega da tepki gösterdi. Futbolun başındaki kişilerin ve karar veren mercilerin ırkçı söylemler hakkında büyük ve örnek bir ceza vermesini gerektiğini ifade eden Rodallega, "Bütün insanlar eşittir. Bunları görmek anlamsız geliyor" dedi.
Lige de değinen Rodallega, bulundukları durumdan kurtulmak için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Eğer profesyonel bireyseniz, bu tür durumlar size biraz baskı getirebilir. Çıkmanın yollarını da hep beraber arıyoruz. İyi bir arkadaşlık ve futbol ortamımız var. İstediğimiz gibi sonuçlar alamadık. Biraz daha pozitif olarak maça yansıtmamız gerekiyor. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kasımpaşa maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bu maçı kazanırsak çok önemli bir 3 puan almış olacağız. Akabinde öz güvenimiz gelecek ve takımın ruhu içinde bir nefes almış olacak" diye konuştu.
TEKNİK DİREKTÖR ATİK: PUAN VE PUANLAR ALMALIYIZ
Cuma günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Kenan Atik ise "Fenerbahçe maçında yenildik ama en azında oynanan oyun bizi tatmin etti. Bu oyunu sürdürdüğümüz müddetçe başarılı olabileceğimizi, galip gelebileceğimizi, rakipleri sürklase edebileceğimizi gördük. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında girdiğimiz pozisyonlar takımımız için umut verici. Tek amacımız önümüzdeki Kasımpaşa maçından puan veya puanlar almak. Bu iyi futbolumuzu devam ettirirsek puanları alacağımıza da inanıyoruz. Ligde güçlü Medipol Başaksehir ve Fenerbahçe maçlarını oynadıktan sonra, bu güveni kazandık. Artık puan almamızın ve galip gelmemizin zamanı geldi. En azından bu psikolojik ortamdan kurtulmak için bir galibiyet lazım. Ne kadar iyi oynarsak oynayalım 3 puan almadıktan sonra bu psikolojiden kurtulmak kolay değil. Onun için bize gereken puan ya da puanlar. Sakat oyuncularımız var. Oyuncularımız dönünce, tam kadro olunca daha başarılı olacağız" dedi.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Oğuz Yılmaz ve Mathieu Dossevi antrenmanda yer almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Kenan Atik'in açıklamaları
-Hadi Sacko'nun konuşması
-Hugo Rodallega'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Denizli
2020-12-09 12:59:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın değeri 2 kat arttı
YEREL HABERLER Denizli’de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın ...
Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan ...
Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor Sağlığına kavuşan Şenay Işık; “Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun” Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin; “Bu hastalık hastaneden yayılmıyor ve hastanede tedavi ediliyor” “Korona virüsü grip veya başka hastalıklarla karıştırmayın”
YEREL HABERLER Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle ...
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı Denizlispor yeni sezon formaları taraftarların beğenisine sunuldu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya; “Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız”
YEREL HABERLER Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete ...
Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz ...
Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2. tutuklama Baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Jasat ekipleri olayın peşini bırakmadı, Fethiye’de bir kişiyi daha yakaladı
YEREL HABERLER Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2. ...
Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha
Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para cezası ve suç duyurusu
YEREL HABERLER Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para ...
Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ ...
Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2’inci tutuklama Baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Jasat ekipleri olayın peşini bırakmadı, Fethiye’de bir kişiyi daha yakaladı
YEREL HABERLER Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2’inci ...
Acun Ilıcalı’dan yeni platformuna yeni bir dizi Ilıcalı, ilk bölüme yabancı bir yıldız geleceğini açıkladı
YEREL HABERLER Acun Ilıcalı’dan yeni platformuna yeni bir ...
Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması başlattı Pamukkale Belediyesi, parkları çocuklar için dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması ...
Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı Vergi borçları yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020
YEREL HABERLER Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 ...
Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor
Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi Denizli’de 2 ilçede korona virüs tedbirlerine uymayan ve yalan beyanda bulunan vatandaşlara ceza uygulandı
YEREL HABERLER Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 ...
Çal’da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Çal’da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır ...
Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘Saygı Parkı’ Başkan Doğan; “Canlarından bile feragat ederek çalışıyorlar”
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ...
Denizli’de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
YEREL HABERLER Denizli’de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
Tek katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tek katlı ev alevlere teslim oldu
Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizlispor evinde kazanamıyor Horoz kötü gidişata devam ediyor
YEREL HABERLER Denizlispor evinde kazanamıyor Horoz kötü gidişata ...
Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu Başkan Zolan: "Ne yapıyorsak sizler için, Denizlimiz için yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Zolan geçici asfalt çalışmalarında ...
Denizlispor'da golcüler sustu
YEREL HABERLER Denizlispor'da golcüler sustu
Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X