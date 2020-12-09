Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı

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Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Yeşilsiyahlı ekip, zorlu deplasmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 12. haftasında Yukatel Denizlispor, cuma günü Kasımpaşa’ya konuk olacak. 3 puana hasret olan yeşilsiyahlı ekip, bu maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde sabah yaptığı idmanla devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon ve pas çalışmaları ile devam etti.

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