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MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret Başkan Zolan, MHP’nin yeni yönetimini ağırladı

İHA

MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret Başkan Zolan, MHP’nin yeni yönetimini ağırladı

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimi Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Hedefin 2023 olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetimizin hedefleri ve milletimizin arzu ettiği güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimine başarılar diledi. Cumhur İttifakı’nın kuruluşundan bu yana pek çok önemli adım atıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Cumhur İttifakımızın kurulduğu ve o ruhun birleştiği günden itibaren, çok şükür el ele, omuz omuza genel başkanlarımız, liderlerimiz yürüyor. Biz de aynı heyecan ve şevkle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Vermiş olduğunuz destek nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Denizlimizde güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz"
Yeni görevinde başarılar dileyen Zolan, konuşmasına şöyle devam etti, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetimizin hedefleri ve milletimizin arzu ettiği güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden, kardeşlik hukuku içerisinde el ele, gönül gönüle çalışacağız. Tekrar yeni görevinizde başarılar diliyorum. Görevler kutsaldır, fedakârlıktır, millete, vatana, bayrağa, ezana sahip çıkma yürüyüşüdür. Bundan dolayı size teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah'ım birlik ve beraberlik içerisinde güzelliklere yürümeyi hep beraber nasip etsin" dedi.

"Denizli dünyada adından söz ettiren bir şehir haline geldi"
MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ise, Başkan Zolan'ın 9 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığını ulvi bir görev olarak gördüğünü belirterek, "Bu zamana kadar güzel hizmetler yaptınız. Bundan sonra da Allah daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Geçmiş dönemlere de baktığımızda övgüye değer çalışma sergiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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