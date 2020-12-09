Sacko: “2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız” Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko: “Pozisyon da üretiyoruz, topu bir şekilde içeri atamıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sacko: “2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız” Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko: “Pozisyon da üretiyoruz, topu bir şekilde içeri atamıyoruz”

İHA

Sacko: “2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız” Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko: “Pozisyon da üretiyoruz, topu bir şekilde içeri atamıyoruz”

Y. Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan ırkçılık olayına ilişkin, “Çok üzücü bir durum çünkü 2021 yılına geldik ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz” dedi.
Denizlispor’un başarılı sağ kanat oyucusu Hadi Sacko, antrenan öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendileri için ideal olmayan bir durumda olduklarını belirten Sacko, “Mutlu olduğumuz bir durum değil. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bizim tek yapmamız gereken şey maçta yaptığımız pozitif şeyleri daha çok Kasımpaşa maçında daha fazla sahaya koyabilmek ve en azından istediğimiz sonucu almaya daha fazla gayret etmek. İlk başta canı yanan biziz. Futbolcular olarak oynuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama başaramıyoruz. Bu bizi tabi ki çok etkiliyor. Aramızda da zaten konuşuyoruz, çözüm yollarını aramaya çalışıyoruz. Baktığınızda da aslında şanslarımız var, maçta pozisyon da üretiyoruz ama topu bir şekilde içeri atamıyoruz. Belki bir galibiyet alırsak önümüzü açacak çünkü bu da biraz şansla alakalı” diye konuştu.

“2021 yılına geldik hala ırkçılık olaylarını yaşamak zorunda kalıyoruz”
Dün akşam Şampiyonlar Lig’inde Başakşehir ile PSG arasındaki maçta 4. hakemin ırkçı söylemlerinin ardından iki takım da müsabakadan çekildi. Yaşanan olayı değerlendiren Sacko, “Çok üzücü bir durum. Nerdeyse 2021 yılına geldik ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz. Anlam veremediğimiz olaylar ama şunu söylemem lazım. Başakşehir takımının verdiği reaksiyon, Demba Ba’nın ve diğer futbolcuların ve akabinde de PSG’nin arka çıkıp destek vermesi, gerçekten iyi bir cevap. Dediğim gibi 2020’deyiz, yıllardan beri mücadele veriyoruz, uzun yıllardır böyle şeyler var. Dünyada bunun mücadelesini verirken de böyle bir reaksiyon göstermeleri ve birbirlerine sahip çıkmaları inanılmaz hoş bir görüntüydü. Umarım bu cevap bir şeyleri değiştirmeye başlar çünkü bunların olmaması gerekiyor. Tabi ki bizler için üzücü bir olaydı ama Başakşehir ve PSG takımlarının futbolcuların verdikleri reaksiyon, birliktelik yani bunu görmek muazzam bir şeydi. Umarım bir daha böyle olaylar tekrarlanmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret Başkan Zolan, MHP’nin yeni yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret Başkan ...
Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı
YEREL HABERLER Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz ...
Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
YEREL HABERLER Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
YEREL HABERLER Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
Denizli’de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın değeri 2 kat arttı
YEREL HABERLER Denizli’de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın ...
Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan ...
Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor Sağlığına kavuşan Şenay Işık; “Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun” Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin; “Bu hastalık hastaneden yayılmıyor ve hastanede tedavi ediliyor” “Korona virüsü grip veya başka hastalıklarla karıştırmayın”
YEREL HABERLER Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle ...
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı Denizlispor yeni sezon formaları taraftarların beğenisine sunuldu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya; “Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız”
YEREL HABERLER Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete ...
Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz ...
Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2. tutuklama Baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Jasat ekipleri olayın peşini bırakmadı, Fethiye’de bir kişiyi daha yakaladı
YEREL HABERLER Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2. ...
Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha
Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para cezası ve suç duyurusu
YEREL HABERLER Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para ...
Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ ...
Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2’inci tutuklama Baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Jasat ekipleri olayın peşini bırakmadı, Fethiye’de bir kişiyi daha yakaladı
YEREL HABERLER Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2’inci ...
Acun Ilıcalı’dan yeni platformuna yeni bir dizi Ilıcalı, ilk bölüme yabancı bir yıldız geleceğini açıkladı
YEREL HABERLER Acun Ilıcalı’dan yeni platformuna yeni bir ...
Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması başlattı Pamukkale Belediyesi, parkları çocuklar için dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması ...
Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı Vergi borçları yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020
YEREL HABERLER Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 ...
Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor
Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi Denizli’de 2 ilçede korona virüs tedbirlerine uymayan ve yalan beyanda bulunan vatandaşlara ceza uygulandı
YEREL HABERLER Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 ...
Çal’da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Çal’da iki ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır ...
Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘Saygı Parkı’ Başkan Doğan; “Canlarından bile feragat ederek çalışıyorlar”
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden sağlık çalışanlarına ...
Denizli’de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
YEREL HABERLER Denizli’de 84 sporcu milli takım seçmelerine gidecek
Tek katlı ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tek katlı ev alevlere teslim oldu
Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X