Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı

İHA

Yolsuzluğun tespit edildiği şubede müdür görevinden alındı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Denizli şubesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine Şube Müdürünün görevine son verildiğini ve yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Şubesi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Denizli Şubesinde başta zimmete para geçirme olmak üzere usulsüz nakliye faturaları, usulsüz bir şekilde hesaplar arası virman yapılması, stok hammaddelerinin isimlerinin ve fiyatlarının değiştirilmesi ve kayıtlarda görünmesine rağmen 2 bin ton arpanın ise stoklarda bulunmadığı gibi birçok usulsüzlük olayının gerçekleştiği iddia edildi. Bazı internet sitelerinde yer alan iddialar üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan yazılı açıklamada denetimlerin iç ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında yapıldığı belirtildi. Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlüklerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Şubesi ile ilgili olarak Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine İç Denetim Müdürlüğü denetçileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan soruşturma raporu neticesinde bazı usulsüzlükler tespit edilmiştir. Buna istinaden soruşturma raporuna konu kişiler hakkında gerekli cezai soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için soruşturma raporu savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu kapsamda şüphelilerin ifadesi savcılık tarafından alınmış olup, yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Müdürün iş akdi feshedildi
Ayrıca Denizli Şube Müdürlüğü görevini yürüten C.K.’nın ise İç Denetim Müdürlüğü’nün Genel Müdürlüğe ön raporunu sunmasıyla birlikte iş akdi fesih edildiği belirtildi. Açıklama, şu şekilde devam etti; “Dolayısıyla soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının tahsilinin sağlanması için hukuki süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil devrildi; Armağan öldü, 4 arkadaşı yaralı
YEREL HABERLER Otomobil devrildi; Armağan öldü, 4 arkadaşı yaralı
Takla otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Takla otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam ...
Denizli yerel basınından Pierre Webo’ya anlamlı destek
YEREL HABERLER Denizli yerel basınından Pierre Webo’ya anlamlı ...
Kenan Atik: “Oynanan oyun umut verici” Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik: “Artık puan almamızın, galip gelmemizin zamanı geldi”
YEREL HABERLER Kenan Atik: “Oynanan oyun umut verici” Denizlispor ...
Rodallega: “Futbolun başındakiler umarım örnek bir ceza verir” Denizlispor'un kaptanı Hugo Rodallega: "Bütün insanlar eşittir"
YEREL HABERLER Rodallega: “Futbolun başındakiler umarım örnek bir ...
Sacko: “2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız” Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko: “Pozisyon da üretiyoruz, topu bir şekilde içeri atamıyoruz”
YEREL HABERLER Sacko: “2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı ...
MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret Başkan Zolan, MHP’nin yeni yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan’ı ziyaret Başkan ...
Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı
YEREL HABERLER Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz ...
Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
YEREL HABERLER Denizlispor 3 puan için hazırlıklara başladı
Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
YEREL HABERLER Denizlispor'da Sacko ve Rodallega'dan ırkçılığa tepki
Denizli’de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın değeri 2 kat arttı
YEREL HABERLER Denizli’de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın ...
Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Cevizin başkenti olmak için üreticiye 40 fidan ...
Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor Sağlığına kavuşan Şenay Işık; “Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun” Başhekim Operatör Doktor Mehmet Tekin; “Bu hastalık hastaneden yayılmıyor ve hastanede tedavi ediliyor” “Korona virüsü grip veya başka hastalıklarla karıştırmayın”
YEREL HABERLER Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle ...
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı Denizlispor yeni sezon formaları taraftarların beğenisine sunuldu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya; “Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız”
YEREL HABERLER Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete ...
Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz ...
Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2. tutuklama Baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Jasat ekipleri olayın peşini bırakmadı, Fethiye’de bir kişiyi daha yakaladı
YEREL HABERLER Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2. ...
Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha
YEREL HABERLER Baz istasyonlarından hırsızlığa 1 tutuklama daha
Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para cezası ve suç duyurusu
YEREL HABERLER Denizli'de karantinayı ihlal eden 30 kişiye para ...
Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu Tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ ...
Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2’inci tutuklama Baz istasyonlarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Jasat ekipleri olayın peşini bırakmadı, Fethiye’de bir kişiyi daha yakaladı
YEREL HABERLER Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2’inci ...
Acun Ilıcalı’dan yeni platformuna yeni bir dizi Ilıcalı, ilk bölüme yabancı bir yıldız geleceğini açıkladı
YEREL HABERLER Acun Ilıcalı’dan yeni platformuna yeni bir ...
Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması başlattı Pamukkale Belediyesi, parkları çocuklar için dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi, parklarda dezenfekte çalışması ...
Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı Vergi borçları yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020
YEREL HABERLER Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 ...
Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Denizli yüzmede 3 şampiyonaya ev sahipliği yapıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X