Kızılcabölükspor - Nevşehir Belediyespor: 1-1

DENİZLİ, (DHA)STAT: Kızılcabölük Semt
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Aykuz Yılmaz (xx), Eray Pınar (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (x) Ozan (xx), Hayrettin (xx), Semih Mustafa (xx) (Dk. 59 Hüseyin x), Yunus Emre (xx), Emre Sağlık (x), Ömürcan (x) (Dk. 69 Ümit x), Berkan (x) (Dk. 84 Can), Atalay (xx), Abdullah (x) (Dk. 69 Mustafa Altun x), Erdem Korkmaz (xx)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç (x) İsmail (xx), Efe Can (x), Youssef (xx), Emrah (xx), Muhammed Burak (x) (Dk. 80 Anıl x), Erhan (xx), Hasan (x) (Dk. 61 Emre x), Furkan Mızrak (x) (Dk. 67 Ahmet x), Muhammed Furkan (x) (Dk. 79 Muhammet Serdar x), İlyas (xx)
GOLLER: Dk. 16 Semih Mustafa (Kızılcabölükspor) - Dk. 30 (Pen) Emrah (Nevşehir Bld)
SARI KARTLAR: Muhammed Furkan, İlyas (Nevşehir Bld)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde Nevşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 16'ncı dakikada Semih Mustafa kaydetti. Konuk takımın golünü 30'uncu dakikada penaltıdan Emrah attı. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 13 puana, Nevşehir temsilcisi 15 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2020-12-10 15:12:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.