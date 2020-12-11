Denizli'de otoyol sevinci



Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)AYDINDenizli otoyolu yapım çalışmalarına başlanması bölgede sevinçle karışlandı. Bağlantı yollarıyla birlikte 163 kilometre uzunluğa sahip olacak, mevcut güzergahtaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşürecek otoyolla bölgedeki turizm ve ticaret hızlanacak. Vatandaşlar, bölgeden geçen otoyol ile arazi fiyatlarının yükselmesini beklediklerini söyledi.

İzmir'i Antalya'ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan İzmir-Aydın otoyolunun devamı olarak nitelendirilen AydınDenizli otoyolunda çalışmalara başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 16 Kasım'da temeli atılan otoyol, 140 kilometrelik gövde yolu ve 23 kilometrelik bağlantı yollarıyla 163 kilometre olacak. Otoyolda 19 köprülü kavşak, 19 viyadük ve 5 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek. Aydın-Denizli otoyolunun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi 1 saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yol sayesinde zamandan yıllık 472 milyon ve akaryakıttan 142 milyon olmak üzere toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek.

2022´DE TAMAMLANACAK

Denizli'den İzmir'e olan seyahat süresini kısaltacak otoyolda yapım çalışmalarının başlaması, bölgede sevinç yarattı. 2022'de tamamlanması planlanan otoyolda, Denizli'deki Merkezefendi ilçesi Salihağa Kavşağı yanındaki alanda kurulan şantiyenin yanı sıra Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kurulan şantiyede de hummalı bir çalışmaya başlandı.

Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan, otoyolun açılmasıyla birlikte Denizli-İzmir ve Aydın arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti. Yol güzergahında bulunan arazilerdeki fiyat durumunu değerlendiren Arslan, "Otobanlarda yol çevresi bariyerlerle çevrildiği için araçların durması, alışveriş yapması kolay değil. Araçlar transit geçiş yapıyorlar. Bu nedenle bu bölgedeki arazilerin şu an değer kazanmasını ilk etapta ön görmüyoruz. Bağlantı yollarında, kavşaklardaki arazilerde değer artışı olabilir. Fiyat artışı kısmi olacaktır" diye konuştu.

VATANDAŞLAR SEVİNÇLİ

Sarayköy ilçesinde termal otel işletmeciliği yapan Ahmet Onaç, Aydın-Denizli otoyolunun ilçelerinden geçeceğini belirtti. Otoyol için çalışmalara başlanmasının bölgede sevinç yarattığını dile getiren Onaç, "Aydın-Denizli otoyolu milletimiz için hayırlı olsun. Otoyol isabetli bir yatırımdır. Denizli-İzmir istikameti ulaşım açısından çok rahatlayacak. Zamandan ve yakıttan tasarruf edilecek. Denizli bir sanayi ve turizm kenti. Otoyol ile bölgemize ulaşım kolaylaşacak. Eskiden bu güzergahta yapılan yolculuk uzun sürüyordu. İş gereği sürekli seyahat halinde olanlar için de çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tekke Mahallesi Muhtarı Hasan Şen ise, "Bölgemiz için çok önemli bir çalışma. Tarım, turizm ve sanayi açısından işlerimizi çok kolaylaştıracak. 3,5 saat süren yol çok kısalacak. Yol mahallemizin de içinde olduğu bir güzergahtan geçiyor. Bu güzergahtaki arazilerin fiyatlarının da yükselmesini ve değer kazanmasını bekliyoruz. Bu durum da buradaki vatandaşları sevindiriyor. Otoyolun bölgemizden geçmesi herkes için iyi oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-11 08:51:58



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