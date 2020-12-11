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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de Cuma namazından sonra yağmur duası okundu

İHA

Denizli’de Cuma namazından sonra yağmur duası okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son dönemde yaşanılan kuralık sebebi ile yağmur duası yapılacağını belirtirken bütün illerde olduğu gibi Denizli’de de cuma namazından sonra yağmur duası okundu.
Bu yıl beklenen yağışların azlığından ve barajların su sınırının altına inmesiyle beraber, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 81 ilde Cuma namazı kılacak vatandaşları okunacak yağmur duasına davet etti. Denizli’de de cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlar, namazdan sonra yağmur duası okundu. Tüm camilerde cuma namazı hutbesinde ‘Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu ele alınarak, suyun israf edilmemesine ve düzenli kullanılmasına dikkat çekildi. Camilerde sosyal mesafeye uyularak kılınan namazda eller semaya açıldı. Yağışların azlığı, sıcaklığın ardından oluşan kuraklık için dua okunarak ibadet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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