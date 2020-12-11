Vücuduna demir çubuk saplanan sokak kedisi kurtarıldı Kedinin vücuduna saplanan yaklaşık 30 santimetre demir çubuk çıkartıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde apartmanın bahçe kapısının üzerindeki yaklaşık 30 santimetre demir çubuğa saplanan kedi kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eşine az rastlanır bir operasyona imza atıldı. Vücuduna demir çubuk saplanan sokak kedisinin kurtuluşu sevindirdi.



Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eşine az rastlanır bir operasyona imza atıldı. Talihsiz olay 10 Aralık Perşembe günü Kale ilçesinde yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kale İlçe Şubesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sokak kedisinin apartmanın bahçe kapısının üzerindeki demir çubuğa saplandığını gördü. Vatandaşlar kedinin yukarıdan atladığını ve demir çubuğa saplandığını anlattı. Hemen demir çubuğu kesen ekipler kediyi vücuduna saplanan metalle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.



30 santimetre uzunluğundaki demir çubuk kedinin vücudundan çıkartıldı

İtfaiye ekiplerinin teslim ettiği kedi Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından acilen ameliyata alındı. Yapılan operasyonda yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki demir çubuk kedinin vücudundan çıkartıldı. Sokak kedisinin tedavisinin sürdüğü belirtirken hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Şaşırtıcı şekilde hayatı kurtarılan sokak kedisine veteriner hekimler isim verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, kedinin merkeze getirildiğinde durumunun ağır olduğunu belirterek, “Demir çubuk arka bacaktan girip karın boşluğundan çıkmış. Arkadaşlarımız burada çok zorlu ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kedimizin sağlık durumu çok iyi. Kısa sürede kendini toparladı. Biz de bu olağanüstü kurtuluşa tanıklık ettiğimiz için kedimizin adını koyduk. Birkaç gün daha misafirimiz olduktan sonra tekrar eski yaşam alanına bırakılacak” dedi.

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