Pamukkale Belediyesinden derse katılamayan öğrencilere 2 bin tablet Pamukkale Belediyesinden eğitime büyük destek

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığı bugünlerde Pamukkale Belediyesi’nden eğitime dev bir destek geldi. İlçe genelinde tablet ihtiyacı olan tam 2 bin öğrenciye tablet dağıttıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak en büyük amacımız’’ dedi.



Dünyada etkisi devam eden korona virüs nedeniyle okullar açılamazken, ülkemizde dersler uzaktan eğitimle gerçekleşiyor. Pamukkale Belediyesi, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği uzaktan eğitim imkanına sahip olmayan 2 bin öğrenciye tabletlerini teslim etmeye başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de öğrencileri ziyaret ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Bu dönemde hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına gönüllerinin razı olmadığını ifade eden Başkan Örki, “Biz okullar açılmadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağlantı kurarak, bakanlığımızın uyguladığı uzaktan eğitime evinde bilgisayar, tablet ya da telefon olmadığı için katılamayan öğrencilerimizi tespit ettik. Bu öğrencilere destek olmak için yola çıktık” diye konuştu.



“Hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasını istemiyoruz”

Bütün imkanlarla çocukların yanında olacaklarını belirten Başkan Örki, “Pamukkale Belediye Meclisi’nden de geçen kararla 2 bin öğrenciye tablet dağıtmaya başladık. Kısa sürede ilçe genelinde öğrencilerimize tabletleri ekiplerimiz tarafından ulaştırılmış olacak. Pamukkale Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunabilmenin huzuru içinde olacağız. Biz hiçbir çocuğumuzun eğitimden geri kalmasını istemiyoruz. Bütün imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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