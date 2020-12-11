Kavgada bıçaklanan inşaat işçisi, 2 gün sonra yaşamını yitirdi (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, inşaat işçisi Ahmet Daştemir'i (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak ölümüne yol açan Yüksel K.'nin ardından Abdullah A. da polis ekiplerince yakalandı. Abdullah A.'nın olay sırasında Yüksel K. ile birlikte olduğu belirlendi. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yüksel K., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, 'Neden bıçakladınız?' sorusuna "Sen sorasın diye" cevabını verdi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yüksel K. tutuklanırken, Abdullah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-11 18:42:35



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