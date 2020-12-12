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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor paraşütsüz düşüşte

DHA

Denizlispor paraşütsüz düşüşte


DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de Kasımpaşa'ya da deplasmanda 3-2 yenilen Yukatel Denizlispor, şimdiden korkulu rüya görmeye başladı.
Geçen sezon başında 9 yıl aradan sonra döndüğü ligde bu sezon çıktığı 11 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen Denizli, son 6 haftayı ise 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle geçti. Sezonun tek galibiyetini 19 Ekim'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek alan, o tarihten sonra yaklaşık 2 aydır hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen yeşil-siyahlı ekip, düşme hattında sondan ikinci sıradan bir türlü kurtulamadı. Bu sezon 4 takımın düşeceği 21 takımlı ligde 11 maçta 6 puanla 20'nci sırada bulunan Denizlispor, kötü gidişe bir türlü çare bulamamıyor.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından sezon başında göreve getirilen Robert Prosinecki'yle yollarını ayıran Denizlispor'da antrenörlükten teknik direktörlüğe getirilen Kenan Atik de takımla çıktığı 3 maçta henüz yaraya merhem olamadı. Denizli, Atik yönetiminde Medipol Başakşehir'le deplasmanda 3-0 geriye düştüktün sonra 3-3 berabere kalıp, ardından Fenerbahçe'ye evinde 2-0, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası Kasımpaşalı futbolculara tepki gösteren Kenan Atik, "Rakibimizin attığı ikinci golde sakat varken oyuncularımız, 'Topu dışarı atın' dedi. Ama rakip bunu dikkate almadı. Açıkçası böyle gol yemek insanın canını acıtıyor. Hakemin en azından oyunu durdurması gerekiyordu. Rakip oyuncuları tebrik etmiyorum" dedi.
OĞUZ YILMAZ KRİZİ SÜRÜYOR
Denizlispor'da geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının ardından elinin kırıldığı belirtilip, ardından maçta devre arasında oyundan alınmasına sinirlenerek duvara yumruk attığı gerekçesiyle karo dışı bırakıldığı açıklanan Oğuz Yılmaz, taraftarla yönetim arasında yeni tartışma başlattı. Başkan Ali Çetin'e geçen sezondan beri tepkili olan bazı taraftar grupları, Oğuz'un arka adalesindeki sakatlık nedeniyle oyundan kendisinin çıkmak istediğini, uzun süredir parasını alamadığı, yabancı oyunculara bir miktar ödeme yapılıp yerlilere yapılmadığı için yönetimle arasının açıldığını iddia etti.
Denizlispor yönetimi de bu iddia üzerine Oğuz'un elinde boksör kırığı olarak tabir edilen, sert zemine yumruk atmayla oluşan kırığın doktor raporunun yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuya 30 Kasım'da 250 bin TL ödeme yapıldığına dair banka dekontunu sosyal medya hesaplarından, "Gerçek Denizlispor taraftarlarına" başlığıyla paylaştı. Yönetim, "Tek amacı Denizlispor'a zarar vermek olan sahte taraftar gruplarının paylaşımlarını dikkate almamanızı rica ederiz" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Çetin de eşi görülmemiş şekilde kendi sosyal medya hesabından yerli futbolculara 30 Kasım'da yapılan tüm ödemelerin dekontlarını yayınladı.
Çetin, dekont paylaşımında kendisine cephe alan taraftarlara yönelik, "Kurulduğunuz günden beri her gelen yönetimle sorun yaşadınız, dolayısıyla bizle de yaşamanız normal. Bu kadar Denizlispor düşmanı olmayın. Bu kadar memleket haini olmayın. Sizin bu yaptıklarınız asla bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Size rağmen bu kulüp Süper Lig'de mücadelesine yıllarca devam edecek. Bugüne kadar sustuk ancak belgeli olan işlere bile iftira attınız. Attığınız bir iftiranın daha belgeleri. Bana, yönetimdeki kardeşlerime, çocuklarıma kadar dil uzattınız. Sizi sadece Allah'a havale ediyorum" diye yazdı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-12-12 12:19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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