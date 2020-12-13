Denizlispor'da karabulutlar dağılmıyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve uzun süredir düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor kötü gidişini bir türlü durduramadı. Oynadığı 11 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılarda, teknik direktörlük değişikliği de etkili olmadı. Robert Prosinecki ile yollarını ayırıp göreve Kenan Atik´i getiren Yukatel Denizlispor´da beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Denizlispor, Atik yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 puan elde etti.
Topladığı 6 puanla 20´nci sırada yer alan Denizlispor, 21 gol yiyerek kalesinde en fazla göl gören ekip oldu. Oynadığı maçlarda rakip kalelere 10 gol atan Ege ekibi, -11 averajla bu alanda ligin en başarısız takımı oldu.
Son olaraka Kasımpaşa´ya 3-2 mağlup olan Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor´u konuk edecek. Yeşil-siyahlılar daha sonra düşme hattında doğrudan rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-13 11:48:37
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