Denizlispor lidere hazırlanacak



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 3-2 kaybeden düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, gözünü lider Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maça çevirdi. İki günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar kötü gidişata son vermek isterken, Alanyaspor'la oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alıp 4 kez yenildi. Geçen sezon Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında kazanan Alanyaspor oldu.

Denizlispor, Akdeniz temsilcisine evinde 5-1 kaybederken, deplasmanda da 1-0 yenildi. Denizlispor bu sezon iç sahada ise en kötü performansı gösteren iki takımdan biri oldu. Atatürk Stadı'nda 5 maça çıkan Denizlispor yalnızca 2 beraberlik alırken, 3 maçı kaybetti. Sahasında Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'a 3-2, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 ve Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-14 11:17:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.