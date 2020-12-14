Denizlispor lidere hazırlanacak

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçını 3-2 kaybeden düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, gözünü lider Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maça çevirdi. İki günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar kötü gidişata son vermek isterken, Alanyaspor'la oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alıp 4 kez yenildi. Geçen sezon Süper Lig'de karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında kazanan Alanyaspor oldu.
Denizlispor, Akdeniz temsilcisine evinde 5-1 kaybederken, deplasmanda da 1-0 yenildi. Denizlispor bu sezon iç sahada ise en kötü performansı gösteren iki takımdan biri oldu. Atatürk Stadı'nda 5 maça çıkan Denizlispor yalnızca 2 beraberlik alırken, 3 maçı kaybetti. Sahasında Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'a 3-2, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 ve Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-14 11:17:35
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