Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü

'Sizce kim bu bebek?'

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Denizli’de, poligon inşaatı için açılan 6 metre derinliğindeki çukura su çektirmek için

inen 10 işçiden 3’ü egzozdan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda, diğer 7 işçinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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