Denizli’de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

Denizli’de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs ile örgütün toplantılarına katıldığı ve Bank Asya isimli bankaya örgüte destek amaçlı olarak para yatırdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

FETÖ / PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca haklarında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.