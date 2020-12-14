Denizlispor, Alanya hazırlıklarına başladı

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Kenan Atik yönetiminde koşu antrenmanı yapan futbolcular, haftasonu oynayacağı karşılaşma için dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşilsiyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Yukatel Denizlispor, Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılamanın hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.