Denizli’ye sızdırılmaya çalışılan 3 bin 400 litre kaçak akaryakıta polis engeli

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kent genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa aracın, kasasında bulunan 2 Adet bin 200 litre kapasiteli, 1 adet 1 bin litre kapasiteli plastik tank içerisinde toplam 3 bin 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.