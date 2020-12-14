Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı Fosseptikte zehirlenen arkadaşını kurtarmak isteyen işçilerden 2’si öldü, 5’i yaralandı

Denizli’de, foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçiyi hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için foseptik çukuruna inen diğer işçilerden 2’sinin daha can verdiği iş kazasında, 5 işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atış poligonu binasının İnşaatında çalışan işçilerden biri foseptiğe bulunan kalıpları sökmek için içine girdi. Burada bulunan yağmur suyunun tahliyesini yapmak için benzin ile çalışan su pompasını çalıştıran işçi egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Uzun süre arkadaşlarından yardım alamayan işçiler, foseptiğe baktıkları sırada arkadaşlarını hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Arkadaşını kurtarmak isteyen işçiler, 6 metre derinliğindeki foseptiğe girdi. Çukura dolan gaz diğer işçileri de zehirledi. Durumu fark eden inşaat işçileri ise bir yandan ihbarda bulunurken diğer yandan arkadaşlarını kurtarmak için çabaladı.

İnşaat sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan güvenlik önlemi alırken diğer yandan içeride bulunan inşaat işçilerini kurtarmak için yoğu çaba sarf etti. Calaska yardımıyla içerideki işçilere ulaşan ekipler, foseptikten bir bir kurtardı. 8 işçiden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralı olarak çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri ise inşaat sahibi Ali Eğil ve şantiye şefi Hüseyin Yücel’i gözaltına aldı. Arkadaşlarının cansız bedenlerinin çıkarılışını gören işçilerin birçoğu gözyaşlarına hakim olamadı. Feryatları yürekleri dağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.