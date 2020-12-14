Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.
Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı. Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı. Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak´ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Altay´ı çalıştıran Koşukavak'ın bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-14 21:54:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.