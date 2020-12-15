Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile ilk antrenmanına çıktı

'Sizce kim bu bebek?'

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Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Robert Prosinecki ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Denizlispor'un takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak, takımla birlikte ilk mesaisine başladı. Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında 20 Aralık 2020 Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. Yeşilsiyahlı takım ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Koşukavak’ın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, yardımcıları Sebahattin Yenilmez, Mustafa Gedik, Ramazan Varlı, Yağız Çekem ve Arda Tekin yer aldı.

Denizlispor, yarın gerçekleştireceği idmanda Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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