Kendilerini `cinayet büro amiri´ olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendilerini `cinayet büro amiri´ olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

DHA

Kendilerini `cinayet büro amiri´ olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kendilerini `cinayet büro amiri´ olarak tanıtıp, aradıkları yaşlı kişileri, isimlerinin cinayete karıştığını söyleyerek dolandıran 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Sarayköy ilçesinde dün, 80 yaşındaki A.K.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini cinayet büro amiri olarak tanıtıp, yaşlı adama adının cinayete karıştığını ve öldürülen kişinin çalınan altın ile paralarını evinde sakladığı yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Dolandırıcılar, A.K.´den karşılaştırma yapacaklarını söyleyerek, altın ve paraları eve gelen komisere teslim etmesini istedi. Paniğe kapılan A.K. yaklaşık 90 bin lira değerindeki bilezik ve çeyrek altınları eve gelip, kendisini komiser olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K. jandarmadan yardım istedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan Şenol Tekin (48) ile amcasının oğlu Yusuf Tekin´i (50) kaçmaya çalışırken altınlarla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, 2 şüphelinin Sarayköy ilçesinde başka bir kişiyi daha aynı yöntemle 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
18 suç kaydı bulunan Şenol Tekin ile 19 suç kaydı bulunan Yusuf Tekin´in bir süre önce cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN
2020-12-15 19:27:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden 'emniyet kemeri' sayesinde ...
Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, zehirlenenlerin yardımına koşmuş (2)
YEREL HABERLER Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, ...
Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile ilk antrenmanına ...
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: Ateşten gömlek giydim
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Koşukavak: ...
Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı Yalçın Koşukavak: "Ege çocuğuyum ve buraları iyi bilirim"
YEREL HABERLER Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar ...
Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı Cezaevinden izinli çıkan 2 şahıs sahte polis olarak kendilerini tanıttılar, Jandarma ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL ...
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı
Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Eşiyle ilişki iddiasıyla dayısının oğlunu tabancayla ...
Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, zehirlenenlerin yardımına koşmuş
YEREL HABERLER Foseptikte yaşamını yitiren belediye çalışanı, ...
Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden 2’si yoğun bakıma alındı
YEREL HABERLER Foseptik faciasında hastaneye kaldırılan işçilerden ...
Büyükşehir 2020'nin son meclis toplantısını yaptı Osman Zolan, “2020 yılında toplamda 729 karara imza attık”
YEREL HABERLER Büyükşehir 2020'nin son meclis toplantısını ...
Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL dolandırdılar: 2 gözaltı Sahte polisleri Jandarma ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL ...
Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen 2 evde, 29 kişiye 114 bin lira ...
Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
GEKA, özel sektöre yönelik "Yönetim Dayanışma Teknik Destek Programını" ilan etti
YEREL HABERLER GEKA, özel sektöre yönelik "Yönetim Dayanışma Teknik ...
Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile anlaşmaya vardı
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile anlaşmaya vardı
Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde, ana caddelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi iş yerlerinde, ana caddelerde ...
Denizli’de konut satışları yüzde 25,9 azaldı
YEREL HABERLER Denizli’de konut satışları yüzde 25,9 azaldı
Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar Akşam sokağa çıkma kısıtlamasında evde kumar oynarken yakalandılar Polis ekiplerinden akşam kısıtlamasında kumar operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar ...
Pamukkale Belediyesi, 2 bin 500 öğrencinin eğitim yardımlarını hesaplarına yatırdı Pamukkale Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi, 2 bin 500 öğrencinin eğitim ...
Evleri eğlence mekanına dönüştürülerek kumar oyanadılar
YEREL HABERLER Evleri eğlence mekanına dönüştürülerek kumar ...
Konya ve Denizli’de dolandırılan mağdurların 1 milyon TL’si sahiplerine teslim edildi 86 yaşındaki kadından dolandırdıkları 60 bin Dolar ile fotoğraf çektirdi 10 milyon TL vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Konya ve Denizli’de dolandırılan mağdurların 1 milyon ...
Kafası tellere sıkışan kedinin imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Kafası tellere sıkışan kedinin imdadına itfaiye ...
Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X