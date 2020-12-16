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'Dijital Miras' kavramının önü açıldı Ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin ‘özel hayatın ihlali’ kararını bozarak dijital verilerin miras sayılacağına hükmetti

İHA

'Dijital Miras' kavramının önü açıldı Ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin ‘özel hayatın ihlali’ kararını bozarak dijital verilerin miras sayılacağına hükmetti

Denizli’de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için mahkemeye başvuran kişi, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ yönündeki karar üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İstinaf Mahkemesi, dijital hesap ve verilerin miras kabul edilmesine hükmetti.
Eşini bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesine avukatı Yusuf Enes Arslan tarafından verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini, iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması için karar verilmesini talep etti. Mahkeme ise bu talebi "özel hayatın gizliliğini ihlal" diyerek reddetti.
Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan M.T., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine verdiği dilekçede "Eşim, 13 Temmuz 2019'da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı. Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor. Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen eticaret sitesi hesabı, ehediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Emsal karar oldu
Mahkeme eşi vefat eden M.T’nin talebini yerinde bularak, dosyayı yerel mahkemeye kararın yenilenmesi yönünde gönderdi. Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı ayni haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği kararda "Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamakta" denilerek dijital hesapların miras kalmasın yönünde emsal bir karara imza attı.

Dijital Miras kavramının önü açıldı
M.T. adına adli süreci takip eden avukat Yusuf Enes Arslan, kararın bir emsal teşkil edeceğini belirterek; "Video, fotoğraf, eticaret kullanıcı hesapları, alan adları, online oyun karakterleri, ücretli üyelikler, kripto para cüzdanları, reklam geliri elde edilen sosyal medya hesapları gibi bir çok dijital öge günümüzde maddi değer taşımaktadır. Bu nedenle dijital mal varlıklarının da murisin terekesinde yer alması gerekir. Bu yönüyle Bölge Adliye Mahkemesi oldukça önemli bir karara imza attı. Türkiye'de ilk olan bu kararla birlikte Dijital Miras kavramının önü açılmış oldu" dedi.
Dijital miras konusunda Türk Hukuku başta olmak üzere bütün dünyada bu tip teknolojik gelişmelere karşı yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu tapan Arslan, şöyle konuştu: "Özel hayatın gizliliği hakkı kişinin maddi ve manevi gelişimini koruyan bir hak olması sebebiyle önemlidir. Ancak bu vasfını yitirmiş bir hakkın olamayacağı, dolayısıyla da salt hayatını kaybetmiş kişilere yönelik dijital mal varlığına erişim elde edilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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