Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Yukatel Denizlispor’un yeni hocası Yalçın Koşukavak ve teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti.

Yukatel Denizlispor, yeni Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile yılsonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Hızlıca takımın başına geçen Koşukavak ve ekibi sponsor hastaneleri Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Teknik adam Koşukavak ve ekibinin, efor testi, kalp muayeneleri, mevcut sağlık durumlarının baştan aşağı kontrolü yapı

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