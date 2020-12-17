Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı

Denizli’de evinin yanındaki boş arazide eski eşyaları yakmak isteyen yaşlı adama iddialara göre bir komşusu rahatsız olarak taş attı. 54 yaşındaki adamın yüzüne isabet eden taş, yaralanmasına neden oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 yaşındaki Ahmet Öztürk, akşam saatlerinde evinin yanındaki boş arazide eski eşyalarını yakmak istedi. Ateşi yakan Öztürk alevlerin etrafa sıçramasını engellemek için sönmesini beklediği sırada olanlar oldu. Aile üyelerinin Öztürk’ün yardım çığlıklarıyla evlerinde dışarıya çıktı. İddialara göre, dumandan rahatsızlanan bir komşusu Öztürk’e taş atarak durdurmak istedi. Öztürk’ün bulunduğu alana doğru atılan taş yüzüne isabet etti. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adamın imdadına aile üyeleri koştu. Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni anlamak için meraklı gözlerle olan biteni izledi. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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