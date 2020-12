İbadethaneler salgına karşı dezenfekte ediliyor

Korona virüs ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Pamukkale Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ortamda ibadet edebilmesi için camileri dezenfekte etti.

Pandeminin ortaya çıktığı ilk günden bu yana Pamukkale Belediyesi halk sağlığı için yoğun mesai yapıyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın kullandığı her noktada dezenfekte işlemi aralıksız sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle özellikle Cuma namazları pazar yeri ve meydan gibi açık alanlarda kılınırken, Pamukkale Belediyesi buralarda kullanılan minber ve mihrapları da atık malzemelerden dönüştürerek halkın kullanımına sunmuştu. Havaların soğuması nedeniyle Cuma namazları artık sadece camilerde kılınmaya başladı. Pamukkale Belediyesi ekipleri de ilçe genelindeki 187 camide dezenfekte işlemlerini daha da sıklaştırdı. İlçedeki tüm camiler düzenli olarak ekipler tarafından dezenfekte edilerek, vatandaşların sağlıklı ortamlarda ibadet etmesi sağlanıyor.

“Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz”

Halkın sağlığı için belediye olarak her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “korona virüs salgını ilk gününden bu yana halkımızın sağlığı için çalışmalar yaptık. Kamu kurumları, camiler, iş yerleri gibi bir çok yerde dezenfekte işlemleri aralıksız yapıldı. On binlerce maskeyi halkımıza ve esnaflarımıza dağıttık. Havaların soğumasıyla birlikte daha önce pazar yerlerinde kılınan Cuma namazları artık sadece camilerde eda ediliyor. Ekiplerimiz ilçemizde bulunan 187 camiyi düzenli olarak dezenfekte ederek halkımızın sağlıklı ortamda ibadet etmesine olanak sağlıyor. Tüm halkımızdan korona virüs önlemleri için hayati önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim” dedi.

