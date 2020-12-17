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Türkiye’nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı için geri sayım başladı Türkiye’nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı ‘Vırtual Hometex Turkey’ için geri sayım başladı DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; “Güçlerimizi birleştirmek istedik, fuarımızı tüm Türkiye’ye açtık” DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu; “Virtual Hometex Turkey Fuarı bu çalışmalarımızın ilk örneğidir”

İHA

Türkiye’nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı için geri sayım başladı Türkiye’nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı ‘Vırtual Hometex Turkey’ için geri sayım başladı DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu; “Güçlerimizi birleştirmek istedik, fuarımızı tüm Türkiye’ye açtık” DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu; “Virtual Hometex Turkey Fuarı bu çalışmalarımızın ilk örneğidir”

Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Denizli Sanayi Odası (DSO) işbirliğinde, dünyanın önde gelen fuar organizatörü ile düzenlenecek Virtual Hometex Turkey için geri sayım başladı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Fuarımızı tüm Türkiye’ye açtık. Sadece Denizli’den değil, İstanbul’dan, Bursa’dan ve ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcılarımızın yer alacağı fuar dolayısıyla şimdiden çok heyecanlıyız” dedi.

DENİB, DSO ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 1217 Ocak 2021 tarihlerinde organize edilecek ve Türkiye’nin ev tekstili alanındaki ilk sanal fuarı olacak etkinlik için çalışmalar son sürat devam ediyor. Dünyanın önde gelen fuar organizatörü ile düzenlenecek Virtual Hometex Turkey için geri sayım başladı. Virtual Hometex Turkey Fuarı kapsamında, ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Türk katılımcılar ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya’dan davet edilecek ziyaretçilerle bir araya gelecek. Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında fuar ile ilgili açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye’nin ilk ev tekstili sanal fuarının pandemi dolayısıyla 2021 yılı Mayıs ayına ertelendiğini, Heimtextil Frankfurt Fuarı’nın gerçekleşeceği tarihte yapılacağını açıkladı.

“İhracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz”
Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Memişoğlu, “Bilindiği gibi Heimtextil Fuarı, pandemi dolayısıyla ertelenmeseydi 1215 Ocak 2021’de düzenlenecekti. Biz de, Virtual Hometex Turkey Fuarı’nı bu tarihlerde organize etmeye karar verdik. Hatta hafta sonunu da işin içine katarak, fuarımızı 16 ve 17 Ocak tarihlerine uzattık. Denizli Sanayi Odamızın da, sanal fuar konusunda çalışmaları bulunmaktaydı. Biz ‘Birlikten kuvvet doğar’ düşüncesinden yola çıkarak DENİB ve DSO olarak güçlerimizi birleştirmek istedik. Fuarımızı tüm Türkiye’ye açtık. Sadece Denizli’den değil, İstanbul’dan, Bursa’dan ve ülkemizin farklı bölgelerinden katılımcılarımızın yer alacağı fuar dolayısıyla şimdiden çok heyecanlıyız. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştireceğimiz Virtual Hometex Turkey Fuarıyla iyi bir başlangıca imza atarak, diğer ihracatçı sektörlerimizde de benzer etkinlikler düzenlemeyi düşünüyoruz. Virtual Hometex Fuarı’nı birlikte düzenleyeceğimiz Denizli Sanayi Odamıza, DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu’na ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Denizli’nin ve kurumlarının tecrübeli olduğu ev tekstil fuarıyla yapmaya karar verdik”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, “Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesi ile birlikte tüm dünyada fuarlar iptal edilmeye başladı. Yıllık 3,5 milyar dolar ihracatı olan Denizli sanayicisinin ürünlerini tanıtması, yeniliklerini göstermesi anlamında fiziksel fuarlar büyük bir önem taşıyordu. Bu düşünce ile Sanayi Odası olarak bu durumu nasıl telafi edeceğimizi düşünmeye başladık ve sanal fuarların yeni dönemde bu anlamda yeni bir enstrüman olacağını öngördük. Geçmişte yapılmış sanal fuar örneklerini araştırırken DENİB’in de bu doğrultuda çalışmalar yaptığını öğrendik. Tüm sektörler için fuarların önemli olduğunu biliyoruz ancak böyle bir organizasyonda ilk adımı Denizli’nin ve kurumlarının tecrübeli olduğu ev tekstil fuarıyla yapmaya karar verdik. Bugün bu hazırlıklar son noktaya geldi ve ev tekstil sanayicisinin en iyi şekilde tanıtılması amacı ile Virtual Hometex Turkey Fuarının 1217 Ocak tarihlerinde yapılmasına karar verildi” dedi.

“Virtual Hometex Turkey Fuarı bu çalışmalarımızın ilk örneğidir”
DSO Başkan Yardımcısı Kasapoğlu, “DSO olarak, pandemiden önce başlayan ve pandemi ile hızlanan dijitalleşme sürecinde, Denizlili sanayicilerin bu sürece hızlı bir şekilde adapte olabilmelerini hedefliyoruz. Yeni dönemde ülkemiz sanayisi ve ihracatı için değişimin öncüsü olmak istiyoruz. Virtual Hometex Turkey Fuarı bu çalışmalarımızın ilk örneğidir. Firmalarımızın dijitalleşmesi ve uluslarası rekabet güçlerini kaybetmemesi için benzer çalışmalarımız diğer sektörler için de devam edecektir. Güçlerimizi birleştirerek Virtual Hometex Turkey Fuarını gerçekleştirmemizi sağlayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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