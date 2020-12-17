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Otomobilden havaya ateş açıldı, iki evin camına kurşun isabet etti

DHA

Otomobilden havaya ateş açıldı, iki evin camına kurşun isabet etti


Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün gece otomobilden havaya rastgele açılan ateşte, biri 5'inci diğeri ise 6'ncı kattaki iki evin camına kurşun isabet etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hacıkaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki Mahmut E.'ye ait evin mutfak camına, 5'inci kattaki Kemal Ö.'ye ait dairenin ise balkon camına saat 23.00 sıralarında birer kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yoldan geçen otomobilden atış açıldığı belirlendi. Olay paniğe neden olurken, polis, otomobilin plakasının tespit edilip, ateş eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'SİLAH ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'
Mahalleli, ikinci el eşya satışı yapan Ahmet Acar, dün sokağa çıkma kısıtlamasında otomobilden havaya ateş açıldığını belirtip, "Kurşunlar apartmandaki iki daireye isabet etmiş. Denizli'deki magandalar ortalığı karıştırdı. Silah, çocuk oyuncağı değil. Bu konuda önlemler alınması lazım. Birçok kişinin maganda kurşunu ile yaşamını yitirdi. Ancak, halen ders alınmadı. Mahallede bu olay nedeniyle korku yaşandı. Bir çocuk ya da bir yetişkine isabet edebilir, can kaybı yaşanabilirdi. Kurşunlardan biri bir dairenin mutfağına isabet etmiş. O anda mutfakta birileri olsa belki de can kaybı yaşanacaktı" dedi.
'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK'
Mahallede yaşayan Kübra Nur Kara ise, "Sokağa çıkma yasağında evde oturuyorduk. Bir anda silah seslerini duyduk. Kurşunlar bazı dairelere isabet etmiş. Çok büyük korku yaşadık" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-17 17:22:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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