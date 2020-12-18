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Denizli Ticaret Odası üyelerine özel fiyatlama ve vade avantajı Denizli Ticaret Odası üyeleri artık daha avantajlı

İHA

Denizli Ticaret Odası üyelerine özel fiyatlama ve vade avantajı Denizli Ticaret Odası üyeleri artık daha avantajlı

Denizli Ticaret Odası (DTO), ‘Güvenli Ticaret SistemiBankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ adı altında imzaladığı protokolde, üyelerine iş yeri ve kurumsal kart alt yapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuldu. Alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecekken büyük bir tedarik zinciri kurulmuş oldu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ziraat Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Tedarik Zinciri Finansman Programı’ kapsamında ‘Güvenli Ticaret SistemiBankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ DTO üyelerine yönelik protokol imzaladı. Bu sayede DTO üyelerinin alıcılar ile satıcılar arsında büyük bir tedarik zinciri oluşmuş oldu. Aynı zamanda alıcı ve satıcılar arasında güvenli alışveriş sağlanırken kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimleri oluşturabilecekler. Protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını temenni eden Ziraat Bankası Denizli Bölge Yöneticiliği Satış ve Performans Yöneticisi Erhan Tekin, “İsteyenler, detaylı bilgi ve ilgili üründen hem ÜİYPOS müşterisi, hem de Bankkart Başak müşterisi olarak yararlanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine veya varsa müşteri temsilcilerine başvuruda bulunabilirler. Üyelerinize, önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

“Denizli Ticaret Odamızın üyelerine hayırlı ve uğurlu olsun”
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da, imzanın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve Ziraat Bankamızın iş birliğiyle hazırlanan Tedarik Zinciri Finansman Programı kapsamındaki Güvenli Ticaret SistemiBankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolümüzü imzaladık. Denizli Ticaret Odamızın üyelerine hayırlı ve uğurlu olsun. Üyelerimize, önemli bir avantaj sağladık. Bu sayede, alıcı ve satıcı arasındaki tahsilat riski ortadan kalkıyor; alıcılar açısından ürün ve hammaddeye daha hızlı ve kolay ulaşma imkanı tanınıyor. Ayrıca, satıcıların hem tahsilat riskini ortadan kaldırıyoruz hem de POS’ta piyasa koşullarına göre daha uygun maliyetle finansman ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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