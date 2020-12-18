Sokak hayvanları pandemide mağdur oluyor Pandemiyle beraber sokak hayvanları yemek konusunda zorlanıyor

Pandemi döneminde sokak hayvanları restoranları kapalı ve kısıtlamaların olmasından dolayı yemek bulmakta zorlanıyor. Hayvan Dostları Derneği başkanı vatandaşlardan bağışta bulunmalarını isteyerek yemek bulamadıklarını belirtti. Destekte bulunmak isteyenlerin ise derneğe başvurması gerekiyor.



Korona virüs vatandaşları olduğu gibi hayvanları da etkilemiş durumda. Yiyecek ve içecek sektörünün kısıtlanmasıyla beraber hayvanlar yemek konusunda sıkıntı çekerken Hayvan Dostları Derneği vatandaşlardan yardım istedi. Dernek her gün ellerinde bulunan ve vatandaşların getirmiş olduğu yiyecekleri sokak hayvanlarına vererek besliyor. Dernek başkanı Bülent Gökçe, vatandaşların ve hayvan severlerin evlerinin önüne bir kap içinde su ve yemek koyulmasını gerektiğini belirtti. Sokak hayvanlarının bu dönemde unutulmamasını söyleyen Gökçe, “Denizli’de hayvan dosaları olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mart ayından bu yana ve pandemi süreci itibariyle restoranların kapalı olmasından dolayı ekmek ve yemek artığı bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda sevgili vatandaşlarımızdan ve hayvan severlerden bu süre içerisinde kapılarının önüne birer kap yemek artığı ve bir kap su koyabilirler” dedi.



“Eskiden olduğu gibi yemek artığı bulamıyoruz”

Bağışın çok önemli olduğunu ifade eden Gökçe, ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına destek olduklarını söyleyerek, “ Mümkünse bize mama ve ekmek bağışında bulunabilirler. Hatta biz kadar şeffaf davranıyoruz ki bağış yapmak isteyen vatandaşları da oraya götürmek istiyoruz. Çünkü orada ki hayvanların sıkıntılarını ve çaresizliklerine bire bir şahit olsunlar ki bizim çığlığımızın ne kadar haklı olduğunu duysunlar. Biz bütün Denizli halkının hayvanlara sahip çıkmasına davet ediyoruz. Biz daha çok kendi imkanlarımızla daha çok ekmek ve kemik bulup kaynatarak günlük ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar karşılıyoruz. Eskiden olduğu gibi yemek artığı bulamıyoruz” diye konuştu.

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