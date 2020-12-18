'Leyleklere Yeni Yuva’ya bir ödül daha Aydem'in 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesi, Platin Ödülü alamaya hak kazandı

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin birbirinden değerli sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği zirvede Aydem, 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesi ile Karasal Yaşam kategorisinde Platin Ödülünü almaya hak kazandı.



Aydem, kurumsal sosyal sorumluluk zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde, karasal yaşam dalında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” Leyleklere Yeni Yuva ile Platin ödülü aldı. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin on ikinci yılı “Değişimi Yönetmek Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik” temasıyla çevrimiçi düzenlendi. Aydem, kurumsal sosyal sorumluluk zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde, karasal yaşam dalında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” Leyleklere Yeni Yuva ile Platin ödülü almaya hak kazandı. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde enerji dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarına devam ederken bir yandan bölgeye katkı sağlayacak, farkındalık yapacak kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeye değer katıyor.



Ege sıcaklığında güvenli yuva

11 yıldır şirketin hizmet bölgesi olan Aydın, Denizli ve Muğla’da ilkbahar aylarında bölgeye gelen leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına hassasiyetle çalışan ADM Elektrik, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.



Fark yapan örnek projeye bir ödül daha

Projenin başladığı ilk yılında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından Halkla İlişkiler dalında “Özel Proje” ödülü alan Leyleklere Yeni Yuva projesi, 2012 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, KSS Pazaryeri etkinliğinde Yılın KSS projeleri arasında “Üçüncülük” ve “Örnek Çevre Stratejisi” ödüllerini aldı. “Sürdürülebilirlik” ödülü alan Leyleklere Yeni Yuva, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri kategorilerinde yer alan Karasal Yaşam ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.