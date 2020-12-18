Ayrıştırılabilir atıklar ayrı toplanacak

Denizli’de Pamukkale ilçesinde ayrıştırılabilir atıkları toplama ile ilgili yeni düzenlemeye göre her mahallede farklı günlerde ve saatlerde ambalaj atıkları toplanacak.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, geri dönüşüm konusuna da büyük önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde ambalaj atıkları toplanması konusunda protokol imzalayan Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki tüm mahalleleri kapsayan yeni bir program hazırladı. Ambalaj atıklarının evsel atıklardan farklı olarak toplanmasının önemine değinen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geri dönüşüm gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çok önemli. Ayrıştırılabilen atıkları ekiplerimiz farklı günlerde toplayarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mahallelerinde ambalaj atığı toplama gün ve saatlerinden önce geri dönüşebilen atıkları çıkarmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Hep birlikte el ele vererek gelecek nesillere daha temiz bir Pamukkale bırakabiliriz” dedi.

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