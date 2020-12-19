Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan iki katlı evde çıkan yangın korku yarattı. Alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangını başka binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi, Çal Caddesi'ndeki 2 katlı kullanılmayan eski bir evde çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kullanılmayan eski evden yükselen alevler gökyüzünü aydınlattı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kontrol altına alarak çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkışı nedenini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2020-12-19 03:07:59



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