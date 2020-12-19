Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı Sığındığı eski eşi tarafından tamirci dükkanında üzerine kilit vurulan kadın, şiddet gördüğü yeni eşinden kaçtığına pişman oldu Oto tamir dükkanında alıkonulan kadın, 24 saat sonra kurtarıldı

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'İyi ki senin kızın oldum'

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Denizli’de yeni eşinden şiddet görüp sığındığı eski eşi tarafından 24 saat bir oto tamirhanesinde alıkonulan kadının imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin kilidi kırarak açtığı işyerinde valizleriyle birlikte çıkartılan kadının yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı.



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