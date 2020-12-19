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Denizli'de deprem Denizli’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

Denizli'de deprem Denizli’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli’de, merkez üssü Merkezefedi ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çeltikçi Mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.19 meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.

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