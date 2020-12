Merkezefendi Belediyesinden sokak hayvanları için mama üretim tesisi Sokak hayvanları için mama üretim tesisi

Merkezefendi Belediyesi restoran tarzı yiyecek bölümlerinin yemek artıklarını sokak hayvanlarına mama haline getirmek için ‘Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’ni hizmete açtı.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, önemli bir projesini daha hayata geçirdi. Üretim merkezinde otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek artıkları, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriliyor. Mamalar kullanıma hazır hale geldikten sonra vakumlanarak paketleniyor. Paketlenen mamalar günlük olarak sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere dağıtılıyor. Tesis, sokak hayvanları gönüllülerine özel olarak hizmet veren Türkiye’deki ilk ‘Pet Park’ olma özelliğini de taşıyor. Bu tesis ile birlikte can dostlarımız artık aç kalmayacaklar. Ayrıca kullanılan cihaza atılan çöpe giden yiyeceklerden, dal, yaprak ve ağaç parçalarından da kompost gübre oluşturuluyor. Kullanıma hazır hale getirilen gübreler Merkezefendi Belediyesi parklarında kullanılacak. Merkezde paletlerden sokak hayvanları için yuva da yapılarak belirlenen noktalara koyulacak. Merkezefendi Belediyesi böylece organik atıkları mama ve gübre haline getirerek hem tasarruf edecek hem de israfa engel olacak.



“Yemek atıkları buradaki makineyle yemek ve mama kıvamına getiriyoruz”

Açılan tesis ile Türkiye’ye örnek ve öncü olmak istediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu yola çıkarken sizlere bir sözümüz vardı, ‘Her canlıya sahip çıkacağız, her canlıya hizmet edeceğiz’ Bu anlamda projelerimiz arasında yer alan ‘Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’ni siz gönüllülerle birlikte açıyoruz. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte ekip arkadaşlarımız can dostlarımızı aç ve susuz bırakmamak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Bu üretim merkezimiz ile israfı da önleyeceğiz. Yemek atıkları buradaki makineyle yemek ve mama kıvamına getirilerek sokak hayvanlarına ulaşacak. Sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamak ve israfı önlemek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’deki ekmek israfı ciddi boyutta. Bu nokta ülkemize örnek ve öncü olmalıyız” diye konuştu.



“Merkezefendi’de kimse mağdur edilmeyecek”

Tesis içerisinde bulunan makine ile ciddi bir tasarruf elde edeceklerini söyleyen Başkan Doğan, “Burada bulunan makine ile doğal gübre elde ederek ciddi bir tasarruf sağlayacağız. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün kullanacağı gübreyi kendimiz üreteceğiz. İşte sadece bu kadar bir tesisle bunların hepsini yapacağız, birlikte başaracağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz parkların içine talepler doğrultusunda barınaklar yerleştiriyoruz. Çok güzel dönüşler oluyor. Sizler Merkezefendimizi Türkiye’de örnek bir ilçe yapalım. Sokak hayvanlarına ve diğer hayvanlara nasıl sahip çıktığımızı gösterelim. Özellikle yardıma ihtiyaç duyan insanlar, engelliler ve hayvanlar konusunda dikkatli olacağız” dedi.

