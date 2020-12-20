Süper Lig: Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

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Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında lider A. Alanyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Alanyaspor ceza sahasına yapılan ortada kaleci Marafona’nın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Rodallega’nın şutu ağlarla buluştu.

16. dakikada Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Marafona son anda topu köşeden kornere çeldi.

32. dakikada Rodallega’nın defans hattının arkasına attığı pasla buluşan Sagal'ın şutu kaleyi bulmadı.

44. dakikada Davidson’un ceza sahası dışından çektiği şutu Cenk son anda kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kamil Çetin xx

Denizlispor: Cenk xx, Bergdich xx, Mustafa xx, Leismann xx, Lopes xx, Recep xx, Murawski xx, Sagal xx, Aissati xx, Mesanovic xx, Rodallega xx,

Yedekler:Hüseyin, Subotic, Özer, Muhammet Özkal, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Varela, Mert, Sacko

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

A. Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Juanfran xx, Siopis xx, Salih xx, Davidson xx, Bakasetas xx, Berkan xx, Bareiro xx,

Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Efkan, Umut, Hasan, Efecan, Mustafa

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal (Denizlispor), Bareiro (Alanyaspor)

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