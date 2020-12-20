Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxxx) Lopes (xx), Fabiano (xxx), Mustafa Yumlu (xxx), Bergdich (xx), Murawski (x), Mesanovic (xxx) (Dk. 79 Sacko xx), Recep (xxx) (Dk. 88 Özer), Aissati (xxx) (Dk. 90+4 Varela), Sagal (xxx), Rodallega (xxxx) (Dk. 79 Muhammet xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (x) Juanfran (x), Caulker (xx), Tzavellas (xxx), Tayfur (xx), Salih Uçan (xx), Siopis (x) (Dk. 72 Mustafa Pektemek xx), Berkan (x) (Dk. 46 Efecan xx), Bakasetas (xx), Davidson (xx), Bareiro (x)

GOL: Dk. 9 Rodallega (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 71 Murawski (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 13 Fabiano, Dk. 23 Recep, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 52 Murawski, Dk. 89 Sacko, Dk. 90+5 Cenk (Denizlispor) - Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Bakasetas (Alanyaspor)Süper Lig'de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, 6 maçlık galibiyet hasretine evinde 10 kişi tamamladığı 90 dakikada lider Aytemiz Alanyaspor karşısında son verdi: 1-0. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 9'uncu dakikada Rodallega attı. Ev sahisinde Murawski, 71'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Lig tarihindeki 700'üncü, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ise ilk maçında kritik bir galibiyet alan Denizli, bu sezon evinde de ilk kez kazandı. Yeşil-siyahlı ekip bu skorla 9 puana ulaştı. Son 4 maçta 3'üncü deplasman mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 26 puanda kalmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mağlup olduğu haftada liderlik koltuğunu korudu.

9'uncu dakikada Denizlispor öne geçti. Mesanovic'in sağdan ortasında Alanyaspor kalecisi Marafona'yla Juanfran anlaşmazlığa düştü. Rodallega, ikiliden seken topu altı pasta önünde bularak ağları havalandırdı: 1-0.

16'ncı dakikada ev sahibi yine gole yaklaştı. Rodallega'nın serbest vuruşunu kaleci Marafona son anda köşeden kornere çeldi.

24'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Bakasetas'ın soldan ortasına Caulker'in kafa şutu üstten auta çıktı.

44'üncü dakikada Alanyasporlu Davidson'un ceza sahası dışından şutunu Cenk uzanıp kornere çeldi.

İlk yarı bu skorla bitti.

59'uncu dakikada Denizlispor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü.

70'inci dakikada defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu.

71'inci dakikada ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

72'nci dakikada Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş Cenk'te kaldı.

90+6'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı.

Maç 1-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-20 18:00:24



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