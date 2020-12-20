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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin: “Denizlispor’un bu ligde yenemeyeceği bir takım yok”

İHA

Başkan Çetin: “Denizlispor’un bu ligde yenemeyeceği bir takım yok”

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Denizlispor'un bu ligde yenemeyeceği bir takım yok" dedi.
Süper Lig’in 13. haftasında Denizlispor, evinde Alanyaspor’u 10 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ali Çetin, Pantilimon’nun sakatlığından dolayı kalede bulunan Cenk’in çok iyi performans gösterdiğini belirtti. Çetin, "Gerçekten çok ihtiyacımız vardı bu galibiyete. Daha önce söylediğim gibi Denizlispor’un bu ligde yenemeyeceği bir takım yok. Çok sakatımız vardı ve sakatlıklar bir türlü peşimizi bırakmadı. Yenememenin ve gol atamamanın bizim ve futbolcu kardeşlerimizin önünde bir etkisi var. Gerçek Denizlispor aslında daha iyi yerlerde olacak ve bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün kalecimizin belinde bir sakatlığı var ama Cenk de Allah bin kere razı olsun, gerçekten canla başla bir mücadele verip, iyi bir performans ortaya koydu. Futbolcuların hepsini tebrik ve teşekkür ediyorum. Öncelikle bu şehrin ihtiyacı vardı ve sonra onların kendine ihtiyacı vardı. Biz de mutlu olmayı özlemiştik. Yeni hocamız Yalçın Hoca'yı da ayrıca kutluyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki 2 maçımız daha var. Çarşamba Erzurum’a gidiyoruz ondan sonrada burada maçımız var. İnşallah onlardan da puan ya da puanlar alırsak biraz daha yönümüzü yukarıya döndürmüş olacağız. Gerçek hak ettiğimiz yere gelmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Hocamızın oyunu iyi okuduğunu düşünüyorum”
Yeni Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın maçta gösterdiği oyuncu değişikliklerinin yerinde olduğunu söyleyen Çetin, “Futbolcularımız 100 dakika boyunca canla başla mücadele verdi. Hocamızın oyunu iyi okuduğunu düşünüyorum ben. Futbolcu değişiklerini zamanında yaptı. Bir de Yalçın Hoca biraz yanlış anlaşılmasın ama yaşının gençliğinden daha hareketli. Onun da başarısı ve Süper Lig’de ilk hocalığı. Onun başarılı olması bizi memnun eder. Bizim Denizlispor olarak başarılı olmamız lazım. Denizlispor uzun yıllardan sonra hak ettiği yerde” diye konuştu.

“Paramızı alamayınca biz de görevimizi yerine getiremiyoruz”
Yayıncı kuruluş tarafından paralarını alamadıklarını belirten Çetin, “Önümüzdeki günlerde sizin de şahit olacağını gibi bugün bir protesto olayımız vardı bizim. Yayıncı kuruluş paralarımız ödemiyor. Şu ana kadar aldığımız para 15 bin Euro. Bizim şu ana kadar ödememiz gereken para 60 milyon ve 40’ını ödedik 20 milyon eksiğimiz var. 20 milyon onlardan hak ettiğimiz para var bizim. Paramızı alamayınca bizde görevimizi yerine getiremiyoruz. Bu sorunun bir an önce yayıncı kuruluş tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çünkü tüm kulüpler sıkıntılı durumda. Denizlispor olarak başka yerden gelirimizde yok. Önceden kapı kapı gezip çakmak ve kupa satıyorduk. Şimdi pandemiden dolayı fabrika yada iş adamlarına gidemiyoruz ve onlarda haklı olarak kabul edemezler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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