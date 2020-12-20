Lider Alanyaspor'u deviren işte o notlar Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’tan oyuncularına taktik notu

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 10 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın maç içerisinde oyuncularına gönderdiği notlar gündem oldu.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 10'lık skorla yendi. Mücadelede Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sahaya gönderdiği notlar dikkat çekti. Maçın 8. dakikasında Hugo Rodallega’nın attığı golün hemen ardından Yalçın Koşukavak kağıda yazdığı not ile saha içerisinde oyuncuların yerlerini değiştirdi. Ligin lideri olan Alanyaspor’u deviren Denizlispor'da ikinci yarıda tekrardan gönderilen not ile oyuncuların yerleri yine değişti.

Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile müsabakasında 3 puanı alan taraf oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.