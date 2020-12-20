Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı (2)

TUTUKLANDI
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp, çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem Arslan (31), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2020-12-20 20:47:08
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