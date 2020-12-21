Denizli Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirdi Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında genel bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında genel bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ederken belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan ekiplerin çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan, Çaybaşı Caddesi ve Saltak Caddesi’nde mazgal değişimi ve temizliği yapan ekiplerle bir araya geldi. Bir süre çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, tedbirlere uyarak evlerinde kalan hemşehrilerine teşekkür etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarında da bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Denizlimizin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca çalışan ekiplerimizin çalışmalarını inceledik. Biz sahada hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu zor günleri kurallara uyarak birlikte atlatacağız" dedi.

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