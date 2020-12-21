Bel fıtığı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu; “Bel fıtığı genellikle kendini kalçalara, bacaklara ve ayaklara yayılan ağrı ile gösterir” “Bası altında kalan sinirler zaman içinde görevlerini yapamaz hale gelir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu, bel fıtığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı, omurgalar arasında, amortisör görevi gören disklerin, zorlama, düşme, ağır kaldırma ya da zorlanması sonucu yırtılması meydana gelir” dedi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu, bir çok insanın şikayet ettiği bel fıtığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Doktor Yurdaer Doğu yaptığı açıklamada, “Omurganın bel kısmı beş adet omur ve disklerden meydana gelir. Bu bölge vücut ağırlığını taşıyan yer olarak bilinir. Diskin dış kısmındaki halkada zayıflama veya yırtılma olduğunda fıtıklaşma meydana gelir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler disk zayıflamasına neden olabilir” dedi.



Bel fıtığının belirtileri

Bir çok insanda görülen ve sıkça karşılaşılan rahatsızlıklardan birisi olan bel fıtığı hakkında bilgilendirmede bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Yurdaer Doğu, “Bunlar, yaşlanma ve dejenerasyon, aşırı kilo, ağır yük kaldırmadan kaynaklanan ani bir gerilim. Bunlar insanlarda sıkça görülen bir durumdur. Bel fıtığı genellikle kendini kalçalara, bacaklara ve ayaklara yayılan ağrı ile gösterir fakat bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşukluk, kas güçsüzlüğü, hareket ederken zorlanma, bel ağrısı, bacaklara vuran ağrılar, çabuk yorulma, İdrar tutamama, denge kaybı ile otururken ve yürürken zorluk çekme gibi belirtiler de bel fıtığına bağlı görülebilir. Bu konuda uzman bir doktora danışmak en doğrusudur. Bel fıtığı nedeniyle başvurulduğunda uzman hekim tarafından fiziki muayene yapılmaktadır. Fizik muayene sonrası röntgen, MR ve BT taraması gibi yüksek çözünürlüklü tanı cihazlarıyla fıtık nedeniyle oluşan omurilik veya sinir basısı tespit edilir. Ayrıca EMG (elektromyogram) cihazı ile hastanın hangi sinir kökü veya köklerinin fıtıktan etkilendiği belirlenir” diye konuştu.



Bel fıtığı tedavileri nelerdir, ameliyatsız çözüm var mıdır?

Bel fıtığı için yapılan işlemleri anlatan Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı teşhisi konulan hastalarda önem sırasına göre cerrahi operasyon gerektiren ya da ameliyatsız şekilde fizik tedavi kontrolünde tedavi yöntemleri mevcuttur. Cerrahi operasyonda, fıtık olduğu tespit edilen diskin üzerindeki dokuya küçük bir kesi yapılarak ameliyat gerçekleştirilir. Bel fıtığı ameliyatı çoğunlukla kısmi diskektomi yöntemiyle yapılır. Bu yöntemle fıtıklaşmış disk çıkarılır. Bel fıtığı ameliyatı sonrası anestezinin etkisi geçtiğinde hasta yürüyebilir. Operasyon sonrasında 4 hafta boyunca araç kullanmak, uzun süre ile oturmak, yük kaldırmak ve eğilmek gibi eylemlerden kaçınmak gerekir” ifadelerini kullandı.



“Bası altında kalan sinirler zaman içinde görevlerini yapamaz hale gelir”

Bel fıtığı tedavi edilmediği taktirde kalıcı hasarlar bırakabileceğini belirten Uzman Op. Dr. Doğu, “Bası altında kalan sinirler zaman içinde görevlerini yapamaz hale gelir. Sinir kökünün seviyesine göre bacakta hissizlik, felç, idrar ve büyük abdest yapmada sorunlar ortaya çıkar. Bunlar kalıcı olabilir. Belli bir süre geçince ameliyat yapılsa da bir düzelme görülmez. Ameliyat yapılsa da bir düzelme görülmez. Bu nedenle ilerleyici his kaybı, kuvvetsizlik gibi şikayetler tespit edildiğinde hızlı bir şekilde ameliyat kararı verilmelidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.