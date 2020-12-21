Recep Niyaz’a 100. maç hediyesi Denizlispor’da 100. resmi maçına çıkan Recep Niyaz’a forma hediye edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 13. haftasında A.Alanyaspor'u konuk eden Denizlispor'da başarılı futbolcu Recep Niyaz, yeşilsiyahlı formayla 100. resmi maçına çıktı. Niyaz'a, üzerinde ismi bulunan 100 numaralı forma hediye edildi.

Denizlispor'un dün sahasında Alanyaspor'u 10 mağlup ettiği müsabakada yeşilsiyahlı formayla 100. maçına çıkan Recep Niyaz'a üzerinde ismi yazılı olan 100 numaralı forma hediye edildi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen törenle formasını Kulüp Başkanı Ali Çetin'in elinden teslim alan Niyaz, 100 resmi karşılaşmada 25 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Denizlispor altyapısında profesyonel olan 25 yaşındaki oyuncu, 20182019 sezonunda yeniden Denizlispor'a transfer olarak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.