Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince, cumartesi günü, kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-21 16:40:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.