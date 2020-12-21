Denizli'de FETÖ'ye 2 tutuklama

Yazı tahtasını omuzlayan öğretmen için köyün her yeri eğitim yuvası oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince, cumartesi günü, kent merkezinde belirlenen 2 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-12-21 16:40:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.