Denizlispor, Erzurum'da seri peşinde



DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de son olarak lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde 1-0 yenerek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Yukatel Denizlispor, yarın en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Pantilimon, Sakıb ve Özgür'ün yanı sıra kart cezalısı Murawski forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Dossevi ise görev verilmesi halinde bu karşılaşmada oynayabilecek.

Ligde Denizlispor 12 maçta 9 puanla halen düşme hattında sondan ikinci sırada yer alırken, teknik heyette değişikliğe giden Erzurumspor 13 maçta aynı puanla dibe demir attı. Denizli ile BB Erzurumspor tarihlerinde 2 kez karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonunda 1'inci Lig'de rakibiyle karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı 4-1'lik skorla kaybetmiş, Denizli'de oynanan müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başarmıştı. Yeni takımıyla Alanyaspor önünde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, yine kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-12-22 12:32:09



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