Mesai başlamadan vatandaşlar vergi dairesine akın etti Vergi borcu yapılandırmasında uzun kuyruklar oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vergi borçlarını yapılandırılmasına 1 hafta kala vatandaşlar, mesai saati başlamadan vergi dairesi önünde yoğunluk oluşturdu.

Denizli’de sabahın erken saatlerinde mesai başlamadan vatandaşlar borçlarını yapılandırmak için vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Vatandaşların uzun bir süredir beklediği yapılandırmada son günlerine gelinirken, yapılandırma başvurusu 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.